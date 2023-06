Reka: annunciato al Future Games Show, è un bulding game con case stregate

Durante il Future Games Show 2023 abbiamo visto il primo gameplay trailer di Reka, un insolito building game ambientato nell'Europa del XIX secolo in cui costruiremo delle case magiche che si spostano sul dorso di un mostro che ricorda una sorta di tacchino gigante. Sarà disponibile su PC nel corso del 2024.

Nei panni di una strega in erba, i giocatori dovranno collezionare ingredienti magici in foreste, campi, paludi e molto altro ancora per curare la maledizione che sta colpendo alcuni villaggi, in cambio di nuove opzioni per personalizzare la nostra casa-tacchino mobile.

Come possiamo vedere dal filmato, potremo modificare tutto della nostra dimora, dalle dimensioni e il layout, alla struttura degli interni, inclusi mobili e altri oggetti di arredo, come tavoli, sedie e via dicendo.

"Costruisci e personalizza il tuo cottage incantato, un rifugio da un mondo imprevedibile, a volte oscuro e un luogo personale per praticare la tua magia", recita la descrizione ufficiale.

"Scopri te stesso in questo incantevole viaggio con strumenti per la creazione di personaggi completamente personalizzabili. Sfrutta il potere della natura e degli spiriti terreni per diventare un potente creatore e detentore della magia. Viaggia attraverso una terra ricca di foreste, paludi e villaggi, scoprendo animali, spiriti e numerosi segreti sulla tua strada."