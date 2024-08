Reka ha una data d'uscita in accesso anticipato su Steam, annunciato il coinvolgimento di Rhianna Pratchett

Fireshine Games e Emberstorm Entertainment hanno annunciato con un certo entusiasmo la data d'uscita in accesso anticipato su Steam di Reka : il 12 settembre 2024. Quindi manca meno di un mese per poterci giocare. Inoltre è stato svelato che la scrittrice Rhianna Pratchett sta collaborando con Emberstorm Entertainment nel ruolo di Lead Writer del gioco. Da come si può leggere sul comunicato ufficiale diramato dall'editore, ha messo "a disposizione il suo talento narrativo per arricchire Reka e raccontare un'indimenticabile storia di stregoneria e meraviglia."

Una strana avventura

La versione in accesso anticipato consentirà di provare i capitoli iniziali e scoprire i primi poteri stregoneschi. Sarà l'inizio di un viaggio indimenticabile, almeno lo si spera, insieme a una stramba compagna: una capanna semovente con zampe di pollo. Durante il periodo in accesso anticipato saranno introdotti anche degli altri contenuti, non ancora annunciati.

La nostra compagna di viaggio è grandicella

Reka viene descritto come un'avventura incentrata sulla costruzione della base, vissuta nei panni di una strega slava che viaggia per la campagna con la sua casa ambulante. "Costruisci, personalizza ed espandi la tua casetta, progettandola e decorandola". Pare che la libertà creativa sarà totale. Comunque sia non tutto sarà disponibile da subito, perché per sbloccare alcuni mobili bisognerà superare delle missioni.

Durante il viaggio si incontreranno animali, spiriti e si conosceranno tanti segreti. Insomma, pare essere un'avventura molto rilassata vissuta in un mondo fiabesco. "Non ho mai esitato ad abbracciare lo strano e il meraviglioso, quindi aiutare a creare la narrativa di REKA con Emberstorm e Fireshine è stato un vero piacere", ha detto Rhianna Pratchett, Lead Writer di REKA.

"Con il suo meraviglioso stile di scrittura e la sua incredibile esperienza nella narrazione, Rhianna è stata straordinaria nell'aiutarci a dare vita al mondo di REKA e offrire un'avventura che non vediamo l'ora che i giocatori possano provare", ha aggiunto Jesco von Puttkamer, Lead Narrative Designer di Emberstorm Entertainment. "Lavorare con Rhianna è stato un piacere e un privilegio, e siamo entusiasti di avere il suo continuo supporto per aiutarci ad arricchire ulteriormente la narrativa del gioco durante l'Early Access."

Se vi interessa, Reka ha già una sua pagina su Steam, dove potete aggiungerlo alla lista dei desideri.