La custodia da trasporto per PS Portal marcata Orzly è in forte sconto su Amazon Italia

PlayStation Portal è un grande successo, sicuramente per la sua portabilità. Per trasportarla però è fondamentale avere una custodia adeguata: ora Amazon propone un'offerta proprio su una custodia da trasporto per PS Portal marcata Orzly . Lo sconto è del 38% rispetto al prezzo consigliato e del 5% rispetto al prezzo più basso recente. Potete vedere tutti i dettagli raggiungendo la pagina prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Questa custodia non è al prezzo minimo storico, ma parliamo di poche decine di centesimi di differenza. Venduto da Amazon, il prodotto è il più venduto nella categoria Custodie per accessori PS5.

La custodia Orzly per PS Portal

Questa custodia permette di trasportare un PlayStation Portal in modo sicuro, proteggendo lo schermo e con una comodo maniglia per tenere il tutto. Permette di inserire anche auricolari, powerbank, cavi e non solo in una tasca elastica con cerniera.

L'interno della custodia

La custodia è resistente all'acqua, cadute, urti e polvere. È inoltre molto leggera, per la massima comodità di trasporto. È facile da pulire e ha una protezione anti graffi così che non si rompa in caso sfreghi contro qualcosa di tagliente.