The C64 Maxi, la storica console torna disponibile per poco tempo su Amazon Italia

Se siete appassionati di retrogaming, vi trovate decisamente nel posto giusto al momento giusto: questo pomeriggio Amazon Italia ha infatti reso nuovamente disponibile il The C64 Maxi con uno sconto del 4%. Se siete interessati ad acquistarlo è sufficiente cliccare su questo indirizzo, o in alternativa è possibile fare un click sul box immediatamente in basso. The C64 Maxi è disponibile su Amazon a 124,37 euro, contro i 129,99 euro del prezzo di listino suggerito in origine. Il prodotto è ovviamente venduto e spedito da Amazon, per cui potrete tranquillamente usufruire del servizio Prime per garantirvi la consegna gratuita in un giorno.