Il benchmark tool di Black Myth: Wukong è attualmente tra i titoli più "giocati" su Steam

Come saprete, oggi Game Science ha pubblicato su Steam il benchmark tool di Black Myth: Wukong , ossia lo strumento che serve per misurare le prestazioni del proprio PC in relazione al gioco. Traducendo: vi dice se il vostro sistema ha i requisiti per farlo girare a dovere o meno, mostrandovi la fluidità generale.

Uno strumento amato

Più precisamente, al momento di scrivere questa notizia il tool conta più di 83.000 utenti attivi, con un picco di giocatori contemporanei di 85.277. Si trova in quattordicesima posizione, subito sopra a War Thunder e sotto a Elden Ring, da cui è staccato di pochissimo. Naturalmente la classifica è mutevole, quindi non è difficile ipotizzare che nel corso della giornata possa perdere o guadagnare posizioni.

I più giocati su Steam in questo momento

Interessante anche il fatto che molti hanno deciso di lasciare una recensione al tool, pur non essendo un gioco vero e proprio. Attualmente il Black Myth: Wukong Benchmark Tool conta più di 1.600 recensioni su Steam, il 93% delle quali positive, per una media complessiva "Molto positiva".

Facile interpretare il successo del benchmark come un indicatore dell'interesse dei videogiocatori per Black Myth: Wukong, da settimane primo in classifica tra i più venduti a livello globale su Steam, soprattutto grazie al mercato cinese.

Per il resto vi ricordiamo che il titolo di Game Science uscirà il 20 agosto 2024 su PC e PS5. Insomma, non manca molto per giocarci.