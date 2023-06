Starfield: potete giocare 5 giorni in anticipo senza comprare le edizioni speciali

Come la maggior parte dei grandi giochi, Starfield avrà varie edizioni, comprese due edizioni speciali che costano di più. Tra i vari vantaggi di queste due edizioni è compreso il fatto che è possibile giocare fino a 5 giorni in anticipo. Vi è però un modo per ottenere una copia di Starfield in accesso anticipato legalmente: sfruttare Game Pass e la Digital Premium Edition Upgrade.

La Digital Premium Edition Upgrade è una edizione a 34.99 euro (che vengono scontati di qualche euro se siete abbonati a Game Pass) che include una serie di contenuti, come il DLC Shattered Space (quando sarà pubblicato), un pacchetto di skin, l'artbook digitale e la colonna sonora e, come detto, l'accesso anticipato cinque giorni prima dell'uscita effettiva del gioco. Questo pacchetto non include il gioco, quindi è inteso per chi compra la standard edizion e poi vuole ampliare il gioco. Se però accedete a Starfield tramite Game Pass, potete acquistare questo upgrade e risparmiare.

Starfield Digital Premium Edition Upgrade

Anche ammesso che non siate già abbonati e dobbiate quindi calcolare anche l'abbonamento, si dovrebbe poter ottenere l'accesso anticipato (e non solo) con una cifra poco superiore ai 40 euro. Di certo più accessibile rispetto ai 100€ dell'edizione speciale o ai 300 dollari dell'edizione da collezione.

Ovviamente tutti i contenuti dell'Upgrade sono legati al gioco base. Se terminate il vostro abbonamento di Game Pass, tutti i bonus vanno perduti fino a quando non vi riabbonate o acquistare Starfield.

Il vero vantaggio di questo Upgrade sarà determinato però anche dal costo del singolo DLC Shattered Space, che per ora non ha un prezzo ufficiale. Precisiamo anche che l'upgrade è valido unicamente per la versione Xbox Series X|S del gioco e non per quella PC.

Vi segnaliamo anche che potete trovare su Amazon Italia il controller Xbox di Starfield.