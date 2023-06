Injustice 3: NetherRealm non ha rinunciato al nuovo capitolo, rivela Ed Boon

Con l'annuncio di Mortal Kombat 1, qualcosa è cambiato in casa NetherRealm Studios, ma stando alle parole di Ed Boon il team di sviluppo non ha rinunciato a realizzare Injustice 3: semplicemente è stato necessario compiere una scelta considerando le attuali condizioni.

Come ricorderete, lo scorso novembre si ragionava sul fatto che il prossimo gioco di NetherRealm sarebbe stato Mortal Kombat 12 o Injustice 3, e alla fine lo studio ha optato appunto per un nuovo episodio della sua serie storica con il reveal di Mortal Kombat 1, ma non per questo il picchiaduro a base di supereroi è stato accantonato.

"Ci sono stati diversi fattori (dietro la scelta di procedere con Mortal Kombat anziché Injustice, NdR): di alcuni posso parlare, di alcuni probabilmente non dovrei", ha detto Boon ai microfoni di IGN, riferendosi da un lato alla pandemia e a ciò che ha comportato a livello lavorativo, dall'altro al passaggio all'Unreal Engine 4.

"Abbiamo adottato un nuovo motore grafico, Unreal, ma al contempo volevamo essere molto cauti con il COVID e assicurarci che tutti i nostri dipendenti fossero al sicuro. Dunque ci sono state alcune variabili in gioco e abbiamo realizzato che la cosa migliore fosse realizzare un nuovo Mortal Kombat e poi eventualmente tornare su Injustice."