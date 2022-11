Mortal Kombat 12 o Injustice 3? Uno dei due sarà il prossimo gioco di NetherRealm Studios: lo ha rivelato Ed Boon, chief creative officer del team di sviluppo nonché co-creatore dei due franchise, rispondendo a un utente su Twitter.

Lo scorso anno circolavano voci secondo cui Mortal Kombat 12 avrà la priorità su Injustice 3 per via delle incertezze del team, ma la situazione in casa Warner Bros. sembrerebbe essersi in qualche modo assestata e dunque lo studio potrebbe non trovarsi in una posizione precaria, che lo porterebbe a privilegiare il brand più famoso fra i due.

Pur senza aver aggiunto dettagli sui due progetti, con la sua risposta Ed Boon ha in pratica confermato che entrambi i giochi sono in sviluppo e che dunque la decisione su quale dei due lanciare per primo dipenderà da fattori diversi rispetto al puro e semplice aspetto produttivo.

Chissà, magari assisteremo all'annuncio di Mortal Kombat 12 e/o di Injustice 3 durante i The Game Awards 2022, il prossimo 8 dicembre? Si tratterebbe senz'altro di un'eventualità che i fan di entrambe le serie accoglierebbero con entusiasmo.