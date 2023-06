Final Fantasy 16: un video confronta le due modalità grafiche della demo su PS5

ElAnalistaDeBits ha pubblicato una nuova videoanalisi con protagonista la demo di Final Fantasy 16 e le modalità Grafica e Framerate.

Come già confermato in passato da Square Enix, la versione di prova di Final Fantasy 16, da ora disponibile su PlayStation Store, così come il gioco finale permetteno agli utenti di scegliere tra i preset Grafica e Framerate.

Stando alle analisi di ElAnalistaDeBits, la prima offre una risoluzione di 2160p, upscalata dai 1440p, con framerate bloccato a 30 fps. Con quella Framerate invece il gioco punta ai 60fps, ma la risoluzione scende a 1440p, upscalati da 1080p. Oltre a una risoluzione superiore, la modalità Qualità offre ombre, filtro anisotropico e alcuni effetti di post-processing di qualità superiore.

D'altro canto, considerando la dinamicità e i ritmi serrati degli scontri, in molti preferiranno il preset a 60 fps, per quanto secondo le analisi dello youtuber il gioco fa fatica a mantenere questo target in tutte le situazione, con il framerate che può scendere intorno ai 40 fps. Chiaramente si tratta di una demo, quindi la versione finale potrebbe differire leggermente in termini di prestazioni. Un altro dettaglio interessante è che il framerate viene bloccato a 30 fps durante le cutscene a prescindere dalla modalità grafica.

Infine, ElAnalistaDeBits afferma che Final Fantasy 16 ha praticamente dei tempi di caricamento inesistenti, per quanto sarà necessario eseguire maggiori test una volta che sarà uscito il gioco completo e dunque l'accesso a tutte le aree del gioco e il viaggio rapido.