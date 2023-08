Tekken 8, Azucena e Raven annunciati ufficialmente con trailer da Bandai Namco

Azucena e Raven sono stati annunciati ufficialmente da Bandai Namco, con tanto di trailer del gameplay: i due personaggi entreranno a far parte del roster di Tekken 8, il nuovo capitolo della serie picchiaduro che però non ha ancora una data di uscita.

Svelati per sbaglio nella giornata di sabato, nell'ambito di un leak compiuto involontariamente dallo stesso publisher nipponico, Azucena e Raven si presentano rispettivamente come una new entry assoluta e un gradito ritorno.