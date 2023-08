Baldur's Gate 3 sta per battere Hogwarts Legacy come miglior lancio dell'anno su Steam

Dopo il lungo periodo in accesso anticipato, che ha fruttato vendite per oltre 2,5 milioni di copie, Baldur's Gate 3 ha insomma aperto le ali e si sta rendendo protagonista di una prestazione straordinaria.

Considerata la progressione effettuata dal gioco finora, immaginiamo non ci vorrà molto per stabilire questo ulteriore record . E dire che Swen Vincke, CEO di Larian, si aspettava 100.000 giocatori al massimo !

Intanto, su console...

Il grande successo riscontrato finora su Steam ha contribuito a far montare un entusiasmo trasversale, e dunque non è certamente un caso che Baldur's Gate 3 sia il gioco PS5 più prenotato su PlayStation Store negli USA.

Per quanto riguarda invece la versione Xbox Series X|S, potrebbe arrivare solo nel 2024 stando a quanto suggerito dal team di sviluppo, pare per via del lavoro extra necessario per ottimizzare l'esperienza anche su Xbox Series S.