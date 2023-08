Baldur's Gate 3, il CEO Sven Vincke si aspettava 100.000 giocatori al massimo su Steam

Sven Vincke, CEO di Larian Studios, ha rivelato su Twitter che si aspettava 100.000 giocatori al massimo per il lancio di Baldur's Gate 3 su Steam, mentre come sappiamo il titolo sta macinando numeri mostruosi.

Nello specifico, Baldur's Gate 3 è al momento il gioco più venduto su Steam e ha battuto anche CS:GO, ottenendo un nuovo record grazie agli oltre 700.000 giocatori contemporanei totalizzati sulla piattaforma Valve.

"Probabilmente dovrei stare alla larga dalla nostra divisione IT per un po': ho detto loro che si sarebbero dovuti aspettare qualcosa come 100.000 giocatori al massimo", ha detto Vincke nel commentare un post in cui veniva riportato il superamento dei 500.000 utenti da parte di Baldur's Gate 3.