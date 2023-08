Tartarughe Ninja: Caos Mutante, Forza Horizon citato in una scena del film

Si tratta di un'ulteriore conferma della collaborazione tra il film d'animazione e Xbox , anticipata alcuni giorni fa dall'annuncio dei controller Xbox profumati alla pizza messi in palio per uno speciale concorso legato al lungometraggio.

C'è una scena di Tartarughe Ninja: Caos Mutante in cui viene citato Forza Horizon : "Tutte quelle ore passate su Forza Horizon hanno finalmente dato i loro frutti", dice Donatello quando gli fanno notare che è davvero un ottimo guidatore.

Tartarughe Ninja alla riscossa

In uscita nelle sale italiane il 30 agosto, Tartarughe Ninja: Caos Mutante rinventa il mito delle Teenage Mutant Ninja Turtles con uno stile d'animazione molto simile a quello, apprezzatissimo, di Spider-Man: Un Nuovo Universo e Across The Spider-Verse.

Scritto e co-prodotto da Seth Rogen, Caos Mutante vede nuove versioni di Leonardo, Raffaello, Donatello e Michelangelo emergere dalle fogne per proteggere i cittadini di New York dall'attacco di una pericolosa banda di criminali senza scrupoli.