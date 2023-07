Xbox, controller profumati alla pizza per celebrare Teenage Mutant Ninja Turtles: Caos Mutante

Purtroppo, però, come capita spesso con le iniziative a premi, si tratta di una promozione valida unicamente negli Stati Uniti . Niente controller profumati alla pizza per gli utenti italiani, insomma: a pensarci bene è un bell'affronto.

Perfetti per giocare con Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge , i controller in questione possono essere vinti semplicemente seguendo il profilo Twitter di Xbox Game Pass e rilanciando il post relativo al concorso, che sarà valido dal 24 luglio al 13 agosto.

Xbox ha annunciato una bizzarra collaborazione con il film d'animazione Teenage Mutant Ninja Turtles: Caos Mutante , mettendo in palio una serie di controller profumati alla pizza , nonché dotati di un design che si rifà alle celebri Tartarughe Ninja.

Xbox, i controller delle Tartarughe Ninja

Accessibilità a parte, non c'è dubbio che la collaborazione fra Xbox e Teenage Mutant Ninja Turtles: Caos Mutante abbia prodotto qualcosa di originale: non si vedeva un dispositivo aromatizzato da parecchio tempo, e c'è tanta curiosità attorno alle soluzioni utilizzate per donare ai controllare il profumo della pizza.