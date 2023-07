Dragon Quest Treasures, la recensione per PC dello spin-off di Dragon Quest XI

Uscito su Nintendo Switch sul finire del 2022, Dragon Quest Treasures ci ha positivamente sorpreso: pur essendo fortemente ispirato a un altro spin-off storico della serie Enix - Dragon Quest Monsters: Joker - il titolo ambientato nell'universo di Dragon Quest XI anni prima dell'avventura del Lucente riusciva a catturare l'attenzione per diverse ore grazie a un immaginario immortale e a un gameplay efficace. Ora che è arrivato anche su Steam, lo abbiamo rigiocato per capire quale versione sia la migliore: nella nostra recensione di Dragon Quest Treasures per PC Windows troverete la risposta a questa domanda esistenziale.

Facciamo un ripassino

Erik e Mia sono i protagonisti di questo spin-off di Dragon Quest XI

Per saperne di più sui contenuti di Dragon Quest Treasures, non possiamo fare altro che rimandarvi alla recensione per Switch che abbiamo pubblicato lo scorso dicembre. Il gioco sviluppato da TOSE, infatti, è praticamente identico nei contenuti: nei panni di Erik e Mia ci ritroveremo nell'arcipelago di Draconia dopo aver scoperto due pugnali magici che permettono di comunicare coi mostri. Armati di questo potere, i due bambini fondano una brigata tutta loro con l'obiettivo di trovare le Sette Gemme del Drago, ristabilire la pace a Draconia e diventare ricchi sfondati. Erik e Mia non sono ancora gli adorabili lestofanti di Dragon Quest XI, ma è anche vero che questo prequel praticamente non si ricollega in alcun modo alla narrativa del titolo originale ed è perciò giocabile in totale autonomia.

Square Enix ha infilato una pletora di citazioni e riferimenti a tutti i Dragon Quest nei tesori da trovare, che variano in qualità e rarità: il conteggio complessivo delle ricchezze migliora la brigata di Erik e Mia, ed è proprio questo meccanismo a fare di Dragon Quest Treasures una piccola, vera dipendenza.

Ogni isola rappresenta un bioma - il deserto, le montagne innevate, le campagne e così via - e si sviluppa sia orizzontalmente che verticalmente. Le abilità dei mostri aiutano il giocatore a raggiungere i diversi luoghi, ma non c'è una progressione lineare da rispettare, poiché le abilità sono tutte disponibili fin da subito: bisogna solo procurarsi il mostro giusto. I nemici sconfitti potrebbero arruolarsi nell'apposita schermata di reclutamento, e noi dovremo solo spendere i materiali richiesti per aggiungere il mostro alla squadra, che si compone di Erik o Mia - tra i due non c'è alcuna differenza nel gameplay o nella narrativa - e massimo tre mostri. Sebbene la varietà lasci un po' a desiderare, ogni variante possiede vulnerabilità o abilità specifiche.

Scegliere i mostri giusti è importante non tanto per le loro abilità, ma anche e soprattutto per le loro capacità di percezione che aiutano a scovare meglio i tesori nascosti nelle isole. Ed è qui che entra in gioco il Tesoroscopio, un manufatto che indica la direzione in cui cercare e che scatta una foto dalla prospettiva di ciascun mostro, lasciandoci il compito di triangolare la posizione del punto in cui scavare.