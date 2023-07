WandaVision arriva in versione fisica in tre edizioni, ma nessuna contiene un disco

Non è una stranezza che vengano distribuite versioni speciali di certi prodotti in versione fisica senza un disco, ma di norma almeno una edizione lo include. Inoltre, le versioni senza disco includono un codice download per scaricare il prodotto. Al momento della scrittura, però, non è chiaro se la versione fisica di WandaVision includerà un codice .

I contenuti della versione fisica di WandaVision

Cosa includeranno quindi le edizioni speciali fisiche di WandaVision?

Partiamo con la Steelbook (Full Slip), che include una steelbook, una custodia, una cartelletta per cartoline, card dei personaggi e una busta. Sono disponibili 1.250 unità. Vi è anche una versione alternativa Steelbook (Double Lenticular Full Slip) con una steelbook alternativa e una custodia lenticolare. Anche in questo caso ci sono solo 1.250 unità. La Steelbook (One Click) invece includerà tutti i contenuti precedenti di entrambe le versioni con un'ulteriore scatola aggiuntiva: saranno disponibili solo 800 unità. Il periodo di uscita è il 27 settembre 2023.

Ricordiamo che WandaVision è stato il primo show di Marvel per Disney+ e segue le vicende di Wanda (Scarlet Witch), intrappolata in un mondo fittizio che in ogni puntata cambia periodo storico e si rifà a un diverso tipo di sit-com americana.

