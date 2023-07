AMD Radeon: le GPU RX 7800 XT e RX 7700 XT potrebbero arrivare entro la fine dell’anno

Le linee di GPU di NVIDIA e AMD, annunciate lo scorso anno, hanno pian piano fatto il loro debutto sul mercato. All'appello adesso mancano le AMD Radeon che compongono la fascia di prezzo media (per gli standard attuali), identificata in un segmento di prezzo che va dai 400 ai 600 dollari negli Stati Uniti.

Al momento AMD, per contrastare l'azienda rivale, può far riferimento alle "vecchie" RDNA 2, che nonostante facciano parte della generazione precedente, riescono ancora a farsi valere sia in termini di prestazioni che di prezzo. Ma con le scontistiche e i ribassi dovuti ad un'accoglienza tiepida delle sopracitate GPU di NVIDIA, AMD potrebbe assestare un colpo alla concorrenza con le chiacchierate Radeon RX 7800 XT e RX 7700 XT , ammesso che il prezzo non esca dal range atteso.

Dal versante opposto, NVIDIA ha completato la propria line-up di GPU per la serie 40, partendo a fine dello scorso anno con le top di gamma GeForce RTX 4090 e RTX 4080 e a inizio 2023 con la RTX 4070 Ti, per poi proseguire fino alle versioni sia desktop che mobile delle RTX 4070, 4060 e 4060 Ti. Quest'ultime schede rappresentano al momento la fascia bassa e intermedia per chi è alla ricerca di una scheda grafica che beneficia del DLSS 3 e che garantisca prestazioni in grado di giocare fluidamente a 1080p e 1440p.

Pochi dettagli, tante speranze

La famiglia AMD è pronta ad accogliere due nuove schede grafiche, forse già da settembre

Le voci di corridoio sembrano indicare un annuncio delle nuove schede AMD in occasione della Gamescom di Colonia, che si terrà tra poco meno di un mese, per entrare successivamente in commercio non più tardi di settembre. Al momento non ci sono dettagli tecnici per queste GPU, ma in rete si stanno facendo largo molte ipotesi, alcune piuttosto credibili, su come AMD colmerà il vuoto sulla fascia media. Quella che pare essere una certezza è l'utilizzo del die Navi 32 con architettura RDNA 3, considerazioni che nascono dal fatto che l'attuale RX 7600 utilizzi già interamente il die Navi 33.

A questo si aggiunge la possibilità che la AMD Radeon RX 7800 XT possa avere 16 GB di memoria e un taglio più piccolo da 12 GB potrebbe essere riservato alla AMD Radeon RX 7700 XT, seguendo la logica della precedente generazione con la 6800 XT e la 6700 XT. Il fattore più incerto riguarda il prezzo, e il tutto dipenderà su come e quanto AMD vorrà entrare in diretta competizione con NVIDIA, optando per un prezzo compreso nella fascia tra i 550 e i 650 dollari.