The King of Fighters 13: Global Match ha una data di uscita su PS4 e Nintendo Switch

The King of Fighters 13: Global Match ha finalmente una data di uscita ufficiale su PS4 e Nintendo Switch, annunciata da SNK con un nuovo trailer: il gioco sarà disponibile a partire dal 16 novembre.

Annunciato lo scorso aprile, The King of Fighters 13: Global Match si presenta come un'edizione migliorata dell'episodio pubblicato originariamente nel 2010, dotata in questo caso di multiplayer online potenziato e rollback netcode.