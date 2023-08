Goldrake U, teaser trailer per la nuova serie animata di Grendizer

Per il momento i dettagli sulla nuova serie sono pochi: ci sono alcuni riferimenti al fatto che Actarus potrebbe aver perso la memoria all'arrivo sulla Terra, ma per il resto bisognerà attendere il 2024 per scoprire quale storia verrà raccontata da Goldrake U.

Non solo anime

È interessante notare come Goldrake U non sia l'unico segno di un revival per il robot di Go Nagai, che come forse saprete non è certamente il più popolare dei suoi eroi in Giappone, ruolo che spetta invece a Mazinger Z, ma ha avuto un grande riscontro all'estero, specialmente in Francia.

Microids ha infatti annunciato Goldrake: Il Banchetto dei Lupi all'inizio del 2021, e il lancio del gioco su PC e console si avvicina: sarà disponibile a partire dal 14 novembre.