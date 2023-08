Baldur's Gate 3 è il gioco PS5 più prenotato su PlayStation Store

Un mix di qualità, cura, attenzione e passione che hanno consentito al gioco di imporsi come il più venduto su Steam, battendo anche GS:GO e superando i 700.000 giocatori contemporanei sulla piattaforma Valve.

In uscita su PlayStation 5 il 6 settembre, Baldur's Gate 3 promette di portare anche sulla console Sony la grandiosa esperienza che tantissimi utenti stanno già provando in questi giorni, e di cui abbiamo parlato nell'articolo con le prime impressioni sull'attesissimo RPG .

Baldur's Gate 3 per PS5 è attualmente il gioco più prenotato su PlayStation Store negli USA: merito senz'altro del grande successo che il titolo di Larian Studios sta riscuotendo su PC e dell'entusiasmo che monta sui social.

Versioni alla pari?

Sembra che Larian Studios stia lavorando duramente per portare al meglio la struttura e le meccaniche di Baldur's Gate su PS5, con tanto di 60 fps, oltre 170 ore di filmati e 600 fra incantesimi e azioni, in sostanziale parità con quanto visto su PC.

Più complessa la situazione su Xbox, piattaforma su cui il gioco non ha ancora una data di uscita ufficiale: Larian Studios ha suggerito un lancio nel 2024, forse per via delle ottimizzazioni extra richieste da Xbox Series S.