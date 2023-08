LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker primo nella classifica UK grazie a un bundle con PS5

LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker è tornato a occupare la prima posizione della classifica UK grazie a un bundle con PS5 che, a quanto pare, è andato particolarmente forte nei negozi inglesi.

A rivelare la notizia è stato Christopher Dring, direttore di GamesIndustry.biz, che come spesso accade nel fine settimana fornisce qualche anticipazione rispetto alla top 10 del Regno Unito.

Come forse ricorderete, al lancio LEGO Star Wars: La Saga Degli Skywalker ha registrato vendite fisiche superiori anche a Elden Ring in UK, dunque non stupisce più di tanto questo ritorno in vetta.