I Am Groot, Stagione 2 annunciata con un trailer e la data di uscita su Disney+

I Am Groot tornerà con la Stagione 2, annunciata ufficialmente con tanto di trailer e data di uscita su Disney+: le nuove avventure del simpatico personaggio saranno disponibili in streaming a partire dal 6 settembre.

Esattamente a un anno di distanza dalla prima stagione di I Am Groot, il "ramoscello combinaguai" introdotto in Guardiani della Galassia Vol. 2 si troverà stavolta a esplorare l'universo, entrando in contatto con strane forme di vita.