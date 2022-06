I Am Groot: data di uscita della serie di corti di Disney+ e Marvel svelata con un poster

Marvel Studios ha svelato il primo poster di I Am Groot, una serie di corti animati di Disney+. Il poster ha anche svelato la data di uscita: il 10 agosto 2022. Potete vedere l'immagine qui sotto, condivisa tramite Twitter da Marvel Entertainment

Poster di I Am Groot

Questa serie di corti animati sarà ovviamente focalizzata su Groot, l'arboreo Guardiano della Galassia, nella sua forma "Baby Groot", che appare anche nel poster. Lo stile grafico sarà fotorealistico. Vin Diesel sarà di nuovo la voce inglese di Groot. Uno dei produttori esecutivi è James Gunn, regista di Guardiani della Galassia.

Per il momento solo Groot è confermato, ma sulla base di alcune bozze - disponibili nel tweet qui sotto - possiamo supporre che anche Drax sarà all'interno della serie I Am Groot. Drax è un altro Guardiano della Galassia, già apparso in formato animato all'interno di Marvel's What If...?.

