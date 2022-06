Classifica Steam del 5 giugno 2022: Steam Deck conquista la vetta

SteamDB ha pubblicato la classifica dei giochi e hardware più venduti su Steam nella settimana che si è conclusa il 5 giugno 2022, che, ricordiamo, è stilata tenendo in considerazione i ricavi totali e non le unità acquistate. Ecco la top 10:

Steam Deck V Rising Elden Ring Valve Index VR Kit Sea of Thieves No Man's Sky It Takes Two FIFA 22 Sniper Elite 5 Stray

Steam Deck

Come possiamo notare, Steam Deck si è aggiudicata la prima posizione, con l'ottimo trend della console-PC di Valve che non accenna a rallentare. Al secondo posto troviamo V Rising che continua a macinare ottimi risultati, tanto che il 1 giugno è arrivato a quota 1,5 milioni di copie acquistate. Chiude il podio il sempreverde Elden Ring, che continua a occupare le posizioni più alte della classifica di SteamDB e non solo.

Tra le prime dieci posizioni troviamo anche Stray, con il trailer e l'annuncio della data di uscita durante lo State of Play di Sony che inevitabilmente hanno incentivato i preorder, Sniper Elite 5 che sale di una posizione rispetto alla classifica della scorsa settimana, nonché Sea of Thieves e No Man's Sky che hanno giovato dal lancio degli ultimi update.

Rimanendo in casa Valve, sapete quali sono stati i 10 giochi più giocati su Steam Deck a maggio 2022?