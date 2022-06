Xbox & Bethesda Showcase: ci sarà anche Ark 2, lo conferma il profilo Twitter ufficiale

Concretizzando le teorie della community dei giorni scorsi, il profilo ufficiale francese della serie Ark ha svelato che Ark 2 sarà tra i protagonisti dell'Xbox & Bethesda Showcase 2022, che andrà in onda il 12 giugno.

La conferma è arrivata con un breve tweet di Studio Wildcard che recita: "ci vediamo il 12 giugno per contenuti esclusivi su ARK 2" accompagnato da un'immagine. Quest'ultima è particolarmente interessante, perché, oltre al logo dell'Xbox Showcase in bella vista al centro e quello di Ark 2 a destra, suggerisce che durante l'evento ci sarà spazio anche per la presentazione di Fjordur, la nuova mappa gratuita in arrivo sul primo Ark e che come sappiamo già verrà pubblicata proprio il 12 giugno.

Presentato ai The Game Awards 2020, Ark 2 è il sequel del popolare sparatutto fantascientifico di Studio Wildcard con dinosauri in cui Vin Diesel interpreterà un personaggio chiamato Santiago e ricoprirà il ruolo di executive producer.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che l'appuntamento con l'Xbox & Bethesda Showcase 2022 è fissato per le 19:00 italiane di domenica 12 giugno, dove verranno presentate numerose novità e giochi per le piattaforme verdecrociate, incluso Ark 2 e probabilmente anche Scorn.