Doctor Strange nel Multiverso della Follia: data di uscita su Disney+ svelata

Disney e Marvel hanno annunciato che Doctor Strange nel Multiverso della Follia sarà disponibile allo streaming su Disney+ presto. La data di uscita su Disney Plus è il 22 giugno 2022.

L'annuncio è arrivato tramite un trailer, che potete vedere qui sotto. Il filmato ci mostra i membri principali del cast di Doctor Strange nel Multiverso della Follia, che ci confermano l'arrivo del film su Disney+ il 22 giugno 2022.

L'arrivo di Doctor Strange nel Multiverso della Follia su Disney Plus è avvenuto in tempi molto rapidi, ma non dovremmo stupirci. La compagnia del Topo sta sempre più puntando sul proprio servizio in abbonamento, a partire dalla pubblicazione di contenuti originali ed esclusivi.

Nella nostra recensione vi abbiamo spiegato che "Doctor Strange nel Multiverso della Follia è uno dei cinecomics più coinvolgenti degli ultimi anni, e il paradosso sta nel fatto che sembra più una creatura di Sam Raimi che una pellicola nel Marvel Cinematic Universe. Il regista de La casa ha preso in mano il franchise con una sicurezza e un'abilità straordinarie, facendone un film che a tratti sembra un vero e proprio horror. Pur essendo fortemente legata a WandaVision, la nuova avventura del Dottor Strange sembrerebbe proprio essere il cardine del nuovo corso Marvel Studios, e quindi una pellicola importantissima e, fortunatamente, davvero ben riuscita."