Call of Duty Modern Warfare II: il teaser trailer svela la data della presentazione del gioco

Activision e Infinity Ward hanno pubblicato un nuovo teaser trailer dedicato a Call of Duty Modern Warfare II, il gioco premium della serie di COD in arrivo il 28 ottobre 2022. Il trailer conferma che la presentazione completa dello sparatutto avverrà l'8 giugno 2022 alle 19:00.

In questo momento non sono state ancora confermate le piattaforme di Call of Duty Modern Warfare II, anche se possiamo dare per scontato quelle PC, PS5 e Xbox Series X|S. Dovremo vedere se saranno pubblicate anche le versioni PS4 e Xbox One.

Il teaser trailer di Call of Duty Modern Warfare II è realizzato in computer grafica e non mostra alcun tipo di gameplay. Si tratta dopotutto solo di una presentazione di quello che sarà il "mood" del gioco. Il video ci permette anche di notare alcuni volti noti della saga. Dovremo attendere l'8 giugno per vedere in azione il gioco.

Ricordiamo che Call of Duty Modern Warfare II è il seguito di Call of Duty Modern Warfare del 2019, remake/reboot del Modern Warfare originale.

Diteci, cosa ne pensate del filmato?

Vi segnaliamo anche che Call of Duty Modern Warfare 2 avrà una modalità VR esclusiva per PS VR2 secondo un report.