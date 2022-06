Epic Games Store: gioco gratis del 2 giugno 2022 disponibile, è Wolfenstein: The New Order

Epic Games Store finalmente ha svelato il misterioso gioco gratis del 2 giugno 2022 e che potrete riscattare da ora fino alla prossima settimana. Come era possibile intuire dagli indizi delle ultime ore si tratta di Wolfenstein: The New Order!

Potrete riscattare il gioco gratis dell'Epic Games Store del 26 maggio 2022 tramite la pagina dedicata di Wolfenstein: The New Order, a questo indirizzo.

In alternativa, potete avviare il launcher di Epic Games e accedere allo store direttamente da lì. Avrete tempo fino alle 16:59 di giovedì prossimo, ovvero il 9 giugno 2022, per riscattare il gioco gratis. Una volta fatto, questo verrà aggiunto alla vostra libreria per sempre, senza nessuna limitazione di sorta, proprio come se lo aveste acquistato.

Wolfenstein: The New Order è un sparatutto in prima persona realizzato da MachineGames e uscito nel 2014. Ambientato in un universo alternativo dove la Germania ha vinto la Seconda Guerra Mondiale e conquistato gli Stati Uniti, il gioco ci mette nei panni del veterano William Joseph Blazkowicz che, assieme a un piccolo ma tosto gruppo di resistenza, cercherà di sovvertire il dominio nazista. Per saperne di più ecco la nostra recensione di Wolfenstein: The New Order.

Certo, in molti si aspettavano l'intera raccolta della Wolfenstein: The Alt History Collection, ma parliamo comunque di un ottimo gioco in regalo nonostante tutto.

"Sviluppato da MachineGames, uno studio composto da programmatori veterani riconosciuti per il loro lavoro su titoli con trame complesse, Wolfenstein è un profondo gioco narrativo ricco di azione, avventura e combattimenti in prima persona", recita la descrizione ufficiale.

"Intenso, cinematografico e graficamente incredibile grazie al motore grafico id Tech 5 di id Software, Wolfenstein spedisce il giocatore in tutta Europa, in una missione personale per annientare l'apparato bellico nazista. Con l'aiuto di un piccolo gruppo di combattenti della resistenza, dovrai infiltrarti nelle strutture nemiche più difese del mondo, combattere legioni di nazisti tecnologicamente avanzati e prendere il controllo delle super-armi che hanno conquistato la Terra... e oltre.

"L'emozionante ambientazione di Wolfenstein prevede intensi inseguimenti in macchina su vette montuose, esplorazione sottomarina, macchine da guerra naziste controllate dal giocatore e molto altro ancora. Un'esperienza action-adventure indimenticabile."

"Azione adrenalinica e avventure emozionanti si intrecciano creando una storia intensa e dal ritmo incessante, in un gioco altamente immersivo e ricco di personaggi memorabili."

"Infiltrati in laboratori di ricerca segreti e ben difesi per rubare armi avanzate e potenziare il tuo arsenale di distruzione. Affronta in prima persona enormi robot nazisti, torreggianti supersoldati e truppe d'assalto d'élite. "

Nel frattempo Epic Games Store si prepara ad accogliere il gioco gratis del 9 giugno 2022, che anche questa volta è avvolto nel mistero.