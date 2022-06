Epic Games Store: il gioco gratis del 9 giugno 2022 è ancora un mistero

Epic Games Store ha annunciato che il gioco gratis disponibile per gli utenti a partire dal 9 giugno 2022 è un mistero e anche in questo caso intendiamo in senso letterale, visto che la compagnia non ha voluto svelarlo in anticipo, proseguendo con l'impostazione già vista nelle settimane precedenti.

Proprio in questi minuti è stato annunciato che il gioco gratis disponibile da oggi, 2 giugno 2022, è l'ottimo Wolfenstein: The New Order, ma non si sa nulla per quanto riguarda giovedì prossimo. Visto l'andamento delle ultime settimane e la qualità che sta caratterizzando i giochi messi a disposizione di recente, c'è davvero da ben sperare anche per il prossimo regalo, visto che Epic Games Store sembra sia tornato ai vecchi fasti con l'iniziativa dei giochi gratis.

Come detto in precedenza, la compagnia aveva l'abitudine di annunciare il titolo che sarebbe stato distribuito nella settimana successiva contestualmente con il lancio del nuovo gioco gratis del giovedì, ma evidentemente ha cambiato le abitudini, cosa che fa pensare a un possibile modo per non influenzare le vendite dei titoli che venivano annunciati con una settimana di anticipo come prossimi regali.

Epic Games Store, il "gioco misterioso" della settimana prossima

Per questo motivo ci possiamo probabilmente aspettare che questa nuova impostazione del "gioco misterioso" per la settimana successiva sia destinata a durare anche per i prossimi mesi, visto che in effetti va avanti già da alcune settimane, salvo ulteriori sorprese che non sono mai mancate da parte di Epic Games Store.

In ogni caso, per il momento godetevi Wolfenstein: The New Order e segnatevi l'appuntamento immancabile con l'Epic Games Store di giovedì pomeriggio alle ore 17:00.