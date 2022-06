God of War non sarà più disponibile su Nvidia GeForce Now da luglio per i nuovi utenti

God of War, per quanto riguarda la versione nativa per PC, non sarà più disponibile su Nvidia GeForce Now a partire dall'1 luglio 2022, in base a un cambiamento negli accordi tra il, ovvero Sony PlayStation, ed Nvidia, tuttavia gli utenti che l'avranno acquistato e iniziato prima di luglio sulla piattaforma potranno continuare a utilizzarlo in streaming.

Questo è quanto riferisce in queste ore IGN, che ha contattato direttamente Nvidia per avere chiarimenti sulla questione, ricevendo la seguente comunicazione: a partire dal primo luglio, le versioni Steam ed Epic Games Store di God of War non saranno giocabili attraverso il servizio di cloud gaming di Nvidia.

In base a quanto riferito da un portavoce di Nvidia, "il publisher, che in precedenza aveva deciso di prendere parte all'iniziativa, ha deciso di abbandonarla".

Sembra evidente che Sony non abbia intenzione di mantenere God of War su un servizio in streaming concorrente, considerando che ha lanciato la nuova versione di PlayStation Plus comprensiva anche di cloud gaming, utilizzabile su PC.

Per evitare una sorta di concorrenza interna, Sony ha deciso evidentemente di rimuovere God of War dal servizio in streaming GeForce Now, tuttavia ci sono delle eccezioni. Tutti coloro che hanno acquistato God of War e hanno iniziato a giocarci su GeForce Now prima del primo luglio 2022, potranno continuare a utilizzarlo attraverso la stessa piattaforma.

Tra le versioni in streaming ci sono delle differenze, visto che quella disponibile su GeForce Now è a tutti gli effetti la versione PC di God of War, con tutte le opzioni aggiuntive di cui questa gode in termini di risoluzione e qualità grafica, oltre al supporto per mouse e tastiera. La versione PC, tra l'altro, ha recentemente ottenuto la patch 1.0.12 che introduce AMD FidelityFX Super Resolution 2.0.