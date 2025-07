Wolfenstein: The Two Pack per PC è in sconto su Instant Gaming al 78%

Su Instant Gaming è disponibile Wolfenstein: The Two Pack per PC (Steam) a 6,58 € invece di 30 € per uno sconto del 78%. Una volta aggiunta l'IVA al 22%, il prezzo finale sarà di 8,03 €. Se siete interessati, potete acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Come già anticipato, si tratta della versione per Steam . Riscattare questo titolo è semplicissimo: una volta acquistato vi arriverà la chiave di gioco. Non dovrete fare altro che copiarla, aprire Steam e, in basso a sinistra, cliccare su "Aggiungi un gioco", poi su "Attiva un prodotto su Steam", incollando la key. Vediamo ora qualche dettaglio su questo titolo.

Cos'è Wolfenstein: The Two Pack

Si tratta di due sparatutto sviluppati da MachineGames e pubblicati da Bethesda Softworks. Questo pacchetto include due giochi, ovvero Wolfenstein: The New Order e Wolfenstein: The Old Blood, in modo da poter recuperare i due titoli. The New Order è ambientato nel 1960 e B.J. Blazkowicz dovrà sferrare una controffensiva contro il regima nazista.

The Old Blood è ambientato invece nel 1946, quando i nazisti stanno per vincere la seconda guerra mondiale. Anche in questo caso B.J. Blazkowicz affronterà una serie di missioni epiche nel cuore della Bavaria. Insomma, se non avete ancora recuperato i due titoli, è l'occasione perfetta!