Elden Ring Survival Mod aggiunge fame, sete, malattie e non solo, creata da un modder di Dark Souls

Dalle abili mani di Grimrukh, famoso modder che ha realizzato Dark Souls Daughters of Ash e che è attualmente al seguito fan-made Dark Souls Nightfall, è in arrivo una nuova mod, questa volta dedicata a Elden Ring. Si tratta di Elden Ring Survival Mod, che trasforma il gioco di FromSoftware in un gioco di sopravvivenza.

Come potete vedere anche nel video qui sotto, condiviso da Grimrukh stesso tramite Twitter, Elden Ring Survival Mod introduce la possibilità di creare armi con vari materiali, oltre che trasmutare un'arma in un'altra con un martello da fabbro (ad esempio, un pugnale in una spada corta e una spada corta in una spada lunga o una scimitarra). Ci sono 400 nuovi progetti per le armi in questa mod.

Inoltre, Elden Ring Survival Mod introduce le malattie, specifiche per ogni regione di gioco. A Sepolcride, ad esempio, c'è la peste e questa velocizza gli effetti della fame e della sete, nuove caratteristiche da tenere da conto all'interno dell'avventura. Ci sono nuove ricette per creare cure per le malattie: inoltre, una volta curati si è maggiormente immuni alla malattia. L'immunità totale arriva dopo la seconda convalescenza.

Elden Ring Survival Mod, inoltre, rende il mondo di gioco molto più buio di notte. Nel gioco regolare, la notte è alquanto luminosa, anche grazie al fatto che l'Albero Madre è un faro gigante al centro dell'ambientazione.

Precisiamo inoltre che la mod è personalizzabile. Sarà possibile decidere quali opzioni attivare in Elden Ring Survival Mod, così da creare la modalità sopravvivenza perfetta per i propri gusti.

