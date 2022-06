The Callisto Protocol: svelati bonus preorder e Digital Deluxe Edition, niente upgrade da PS4?

Il PlayStation Store si è aggiornato aggiungendo al proprio listino le edizioni digitali di The Callisto Protocol per PS4 e PS5, svelando i bonus preorder, l'esistenza di un season pass. Al tempo stesso la pagina dedicata del PlayStation Store non menziona la possibilità di eseguire l'upgrade da PS4 a PS5, neppure a pagamento.

Ma procediamo con ordine. Chiunque preordinerà The Callisto Protocol su PlayStation Store riceverà la skin per personaggio e armi "Retro Prisoner" e il pacchetto "Contraband" (dai contenuti ignoti), quest'ultimo in esclusiva per piattaforme PlayStation.

Al momento la versione standard preacquistabile su PlayStation Store è la "Day One Edition" prezzata 59,99 euro per PS4 e 69,99 euro per PS5. Quest'ultima versione include il gioco sia per PS5 che per PS4, mentre quella più economica solo la versione old-gen. Il problema, come accennato in apertura, è che al momento il PlayStation Store non menziona la possibilità di eseguire l'upgrade a PS5, neppure a pagamento. Il che significa che chi giocherà al lancio The Callisto Protocol su PS4 per poi passare a PS5 potrebbe essere costretto ad acquistare fin da subito la versione current-gen.

The Callisto Protocol

Inoltre è disponibile per il pre-acquisto anche la Deluxe Edition di The Callisto Protocol al prezzo di 79,99 euro per PS4 e di 89,99 euro per PS5 (anche in questo caso include la versione PS4), che oltre ai bonus di prenotazione include il Season Pass, che dunque supponiamo verrà venduto separatamente come minimo al prezzo di 20 euro. Non sono stati svelati dettagli al riguardo, ma supponiamo che come al solito includerà una serie di DLC post-lancio che andranno ad espandere le vicende narrate dal gioco.

Vi ricordiamo che The Callisto Protocol sarà disponibile per PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC a partire dal 2 dicembre. Se ancora non lo avete fatto, vi suggeriamo di leggere il nostro speciale con tutte le novità del gameplay trailer dell'horror di Striking Distance presentato allo State of Play.