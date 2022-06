Spider-Man: No Way Home vince il premio di Miglior Film agli MTV Movie & TV Awards 2022

Sono andati in onda a Los Angeles gli MTV Movie & TV Awards 2022 e il premio come Miglior Film è stato assegnato a Spider-Man: No Way Home. Parliamo della pellicola di Marvel e Sony, che vede il Peter Parker di Tom Holland alle prese con il multiverso.

Spider-Man: No Way Home si è dovuto scontrare con molto altri film di livello. Per la categoria Miglior Film c'erano Dune, Scream, Shag-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli, The Adam Project e The Batman. Spider-Man: No Way Home ne è uscito vincitore.

Spider-Man: No Way Home ha ricevuto in totale sette nomination, inclusa quella di Miglior Performance in un Film per Tom Holland, oltre che Miglior Eroe per Tom Holland e Miglior Cattivo per Willem Dafoe. Ha anche ottenuto la nomination per Miglior Bacio tra Holland e Zendaya.

Tom Holland nei panni di Spider-Man

Il film è stato un successo enorme al botteghino, raccogliendo 1.9 miliardi a livello mondiale. Si tratta del sesto film che ha guadagnato più di tutti, dietro ad Avengers Infinity War.

Diteci, credete che il premio di Miglior Film di Spider-Man: No Way Home sia meritato?

Parlando sempre di Marvel, ricordiamo che è stata confermata ufficialmente la data di uscita su Disney+ di Doctor Strange nel Multiverso della Follia.