Famitsu, Final Fantasy 16 è ancora il gioco più atteso grazie al trailer dello State of Play

La rivista giapponese Famitsu ha stilato la consueta classifica dei giochi più attesi dai lettori. Come era prevedibile Final Fantasy 16 svetta nuovamente in prima posizione, ottenendo un numero di voti più alto del solito grazie alle novità della scorsa settimana.

Di seguito la top 30 dei giochi più attesi dai lettori di Famitsu:

[PS5] Final Fantasy XVI - 668 voti [NSW] Splatoon 3 - 551 voti [NSW] Xenoblade Chronicles 3 - 535 voti [NSW] Zelda: Breath of the Wild 2 - 498 voti [NSW] Dragon Quest X Offline - 482 voti [NSW] Bayonetta 3 - 472 voti [NSW] Live A Live - 355 voti [NSW] Monster Hunter Rise: Sunbreak - 339 voti [NSW] Pokemon Scarlet / Violet - 329 voti [NSW] Ushiro - 228 voti [PS5] Pragmata - 175 voti [PS5] Soul Hackers 2 - 159 voti [NSW] Fire Emblem Warriors: Three Hopes - 157 voti [PS5] Dragon Quest X Offline - 156 voti [PS4] Soul Hackers 2 - 154 voti [PS4] The Legend of Heroes: Kuro no Kiseki II - CRIMSON SiN - 133 voti [NSW] Anonymous;Code - 127 voti [NSW] Mario Strikers: Battle League - 125 voti [PS4] Anonymous;Code - 124 voti [NSW] Klonoa Phantasy Reverie Series - 120 voti [PS4] Dragon Quest X Offline - 117 voti [PS5] Star Ocean 6 - 109 voti [PS4] Star Ocean 6 - 106 voti [NSW] Metal Max: Wild West - 101 voti [PS4] Witch on the Holy Night - 95 voti [PS5] Hogwarts Legacy - 90 voti [PS5] The Legend of Heroes: Kuro no Kiseki II - CRIMSON SiN - 85 voti [NSW] Nobunaga's Ambition: Rebirth - 80 voti [PS4] Granblue Fantasy Relink - 74 voti [NSW] Witch on the Holy Night - 72 voti

Final Fantasy 16, un'immagine tratta dall'ultimo trailer

Come possiamo notare, Final Fantasy 16 è primo con 668 voti, laddove la settimana scorsa ne aveva racimolati solo 504 voti, risultando comunque primo. Inevitabilmente il trailer presentato allo State of Play di Sony della scorsa settimana e l'annuncio della data di uscita hanno alzato l'asticella delle aspettative dei giocatori in Sol Levante che non vedono l'ora di giocare il nuovo capitolo della serie storica di Square Enix.

Al secondo posto troviamo Splatoon 3 con 551 voti che ha scavalcato Xenoblade Chronicles 3, ora al terzo posto con 535 voti. Per il resto la classifica è dominata dai giochi in arrivo su Nintendo Switch nel prossimo futuro nelle posizioni più alte ma nel complesso c'è anche buon assortimento anche di titoli PS5 e PS4, prevalentemente di stampo JRPG.