Amazon pubblicherà un gioco "online multiplayer d'azione e avventura" creato da Disruptive

Amazon Games ha annunciato di aver stretto un accordo con Disruptive Games, un team che ha lavorato su Diablo II: Resurrected, Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2, e Godfall. Il nuovo gioco, per ora senza nome, sarà un videogame multiplayer d'azione e avventura.

Più dettagli sul gioco di Disruptive Games e Amazon Games saranno svelati più avanti, ma pare che arriverà su PC e console PlayStation e Xbox. Non è però stato precisato se sarà solo per current gen o anche per la vecchia generazione di console.

Amazon Games

"Insieme ad Amazon Games, non vediamo l'ora di costruire un'esperienza online che stimoli la creatività e promuova interazioni sociali positive", ha dichiarato Eric Ellis, CEO e fondatore di Disruptive.

"Il team di Amazon Games ha abbracciato la nostra visione di questo gioco e della comunità che può costruire. Il loro entusiasmo per il progetto e la loro dedizione alla creazione di grandi giochi hanno reso l'essere pubblicati da loro una scelta naturale per noi. Con il loro supporto editoriale di livello mondiale, già dimostrato dalla pubblicazione di successo di New World e Lost Ark, siamo sulla buona strada per portare questo progetto ai giocatori."

"In Amazon Games ci concentriamo sullo sviluppo e la pubblicazione di giochi di alta qualità che promuovano comunità forti e facciano giocare le persone per anni", ha aggiunto il vicepresidente di Amazon Games, Christoph Hartmann.

"Per raggiungere questo obiettivo creiamo le nostre IP e pubblichiamo selettivamente progetti esterni di team stellari come Disruptive Games. Il talentuoso team di Disruptive Games sta creando una nuova versione del genere azione-avventura multigiocatore, con un intrigante design e un profondo mondo di gioco che siamo entusiasti di contribuire a portare ai giocatori".