Hidekazu Yukawa è morto, era l'ex Managing Director di SEGA e una piccola celebrità giapponese

Hidekazu Yukawa, un ex-Managing Director di SEGA of Japan, è morto a giugno 2021 per una polmonite all'età di 78 anni. L'informazione sta circolando solo ora, un anno dopo la sua scomparsa: in precedenza era stata mantenuta privata.

Yukawa non era solo un membro qualunque del direttivo di SEGA of Japan. L'uomo è stato una piccola celebrità in Giappone, all'epoca del Dreamcast. Yukawa ha recitato in una serie di pubblicità televisive che promuovevano la console: sono divenute molto famose e il volto del dirigente è per questo apparso anche sulle confezioni del Dreamcast. Potete vedere un video qui sotto.

Le pubblicità sono basate sull'auto-ironia. SEGA sottolinea le difficoltà nello scontrarsi con Sony PlayStation. Yukawa, nelle pubblicità, viene sempre "sconfitto", ad esempio quando sente dei bambini che criticano SEGA per essere "sfigata" o addirittura quando viene picchiato in un vicolo. Le pubblicità sono state in grado di cambiare l'idea che il pubblico aveva di SEGA.

Yukawa è anche apparso in alcuni giochi per Dreamcast. In una demo chiamata "Che cos'è Shenmue?", Yukawa ha un ruolo centrale. Inoltre, è apparso in un DLC di Sonic Adventure.

Anche se è passato un anno, solo ora scopriamo della sua morte e quindi i giocatori stanno esprimendo il proprio affetto per Yukawa. Anche noi di Multiplayer.it facciamo le nostre condoglianze a famigliari, amici e colleghi di Yukawa.