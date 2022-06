Nvidia RTX Serie 30: ecco le nuove offerte "Pronte e in Stock", ora includono anche i laptop

Nvidia prosegue l'iniziativa "Pronte e in Stock", con nuove offerte per GPU RTX della serie 30 per il mercato italiano, nonché PC assemblati e per la prima volta anche laptop da gaming. Ecco le promozioni segnalate oggi, 6 giugno 2022:

GPU : Asus STRIX GeForce RTX 3070 Ti, disponibile presso Drako -al prezzo di € 849,00

: Asus STRIX GeForce RTX 3070 Ti, disponibile presso Drako -al prezzo di € 849,00 GPU : Inno3d GeForce RTX 3070 Ti X3 8GB, disponibile presso AK Informatica -al prezzo di € 799

: Inno3d GeForce RTX 3070 Ti X3 8GB, disponibile presso AK Informatica -al prezzo di € 799 GPU : KFA2 GeForce RTX 3080 Ti SG, disponibile presso Drako -al prezzo di € 1.299,90

: KFA2 GeForce RTX 3080 Ti SG, disponibile presso Drako -al prezzo di € 1.299,90 GPU : Gigabyte GeForce RTX 3070 Ti OC Gaming, disponibile presso Next -al prezzo di € 889,90

: Gigabyte GeForce RTX 3070 Ti OC Gaming, disponibile presso Next -al prezzo di € 889,90 DESKTOP : Ollo Computers G2 Skill, disponibile presso Ollo Store - al prezzo di € 999,00

: Ollo Computers G2 Skill, disponibile presso Ollo Store - al prezzo di € 999,00 DESKTOP : NBOX72, disponibile presso Next - al prezzo di € 749,90

: NBOX72, disponibile presso Next - al prezzo di € 749,90 LAPTOP : MSI KATANA GF66 12UE-040IT, disponibile presso Mediaword - al prezzo di € 1399,00

: MSI KATANA GF66 12UE-040IT, disponibile presso Mediaword - al prezzo di € 1399,00 LAPTOP : LENOVO LEGION 5 15ACH6H, disponibile presso Mediaword - al prezzo di € 1399,00

: LENOVO LEGION 5 15ACH6H, disponibile presso Mediaword - al prezzo di € 1399,00 LAPTOP: ACER NITRO 5 AN515-45-R6C3, disponibile presso Mediaword - al prezzo di €1299,00

Nvidia RTX

Con il programma "Pronte e in Stock" Nvidia segnala agli utenti le promozioni del momento per acquistare schede video RTX 30, PC preassemblati e laptop a prezzi ragionevoli presso i rivenditori partner.

L'iniziativa è nata per via delle difficoltà nel reperire le GPU a "prezzi umani", con l'obiettivo dunque di garantire la disponibilità delle schede video RTX nel mercato italiano a condizioni vantaggiose, cercando allo stesso tempo di soddisfare le esigenze di tutti, da chi cerca un prodotto entry level a chi vuole il top di gamma.

Per maggiori informazioni sul programma "Pronte e in Stock" vi suggeriamo di visitare il sito ufficiale di Nvidia, a questo indirizzo. La pagina verrà aggiornata costantemente proponendo ulteriori promozioni nelle prossime settimane.

Che ne pensate, tra le promozioni segnalate oggi da Nvidia ce n'è una che vi interessa in particolare o che ritenete particolarmente vantaggiosa? Fatecelo sapere nei commenti.

Questa notizia non è una pubblicità, ma un contenuto editoriale per la segnalazione di offerte che riteniamo possano essere di interesse per i lettori. Multiplayer.it non ha ricevuto alcun compenso per la pubblicazione di questo articolo.