PS Plus Extra di agosto 2022 potrebbe includere Rollerdrome, secondo alcune ipotesi dei fan

Alcuni fan PlayStation, tramite ResetEra, hanno presentato un'interessante ipotesi. Rollerdrome, nuovo gioco di Roll7, potrebbe essere parte dei giochi di PS Plus Extra (e di conseguenza Premium) di agosto 2022.

Il motivo è legato al fatto che il gioco sarà pubblicato il 16 agosto 2022, ovvero il terzo martedì del mese. Inoltre, il gioco non è disponibile al preorder, sebbene sia già stato annunciato con data di uscita. Questi due fatti combaciano con Stray, gioco già confermato per PS Plus Extra/Premium di luglio 2022. Stray sarà infatti disponibile il 19 luglio 2022, il terzo martedì del mese, e non è disponibile al preorder.

Rolledrome è stato presentato durante lo State of Play come esclusiva console. Sarà disponibile anche su Steam. Durante l'evento, però, non si è parlato della sua inclusione nel PS Plus Extra/Premium di agosto 2022, a differenza di Stray. Questo rende un po' meno probabile che il gioco sia parte dell'abbonamento. Avrebbe avuto senso annunciare la cosa durante l'evento, per dare maggior valore al nuovo PS Plus.

Si tratta solo di una speculazione, per il momento. Anche se il ragionamento ha un senso, dovremo attendere conferme o smentite ufficiali prima di iniziare a sperare. Nel frattempo, vi ricordiamo che potete scoprire tutti gli annunci dello State of Play qui.