Dysmantle, la recensione di un survival horror distruttivo e ricostruttivo

Il team finlandese 10Tons ha già dimostrato di saper costruire sapientemente delle esperienze di gioco a partire da strutture anche un po' abusate e non si smentisce nemmeno con il survival horror con elementi di crafting, come vediamo in questa recensione di Dysmantle. Inquadrare il gioco non è cosa semplice: le sue caratteristiche sono tutte note, quasi abusate a questo punto, ma gli autori di Neonchrome e Tesla vs. Lovecraft sono riusciti ad amalgamarle in maniera davvero ottimale in qualcosa di peculiare.

Sostanzialmente è una festa del crafting, ma il tutto è inserito all'interno di un'ambientazione ampia e stimolante, supportato inoltre da un sistema di progressione davvero irresistibile. Ne viene fuori un gioco di sopravvivenza che ha anche qualcosa di Diablo nel sistema di combattimento e nella ricerca costante del loot, tutto inserito in un meccanismo di crescita ed espansione delle possibilità costruttive che ci inserisce in una sorta di ragnatela di possibilità e strade da seguire per rafforzare il protagonista e trovare nuove soluzioni per combattere e sopravvivere all'apocalisse.

La premessa è la più classica possibile: dopo aver concluso le provviste, il protagonista esce da un bunker in cui è rimasto chiuso per un lungo periodo di tempo per sfuggire a una catastrofe non meglio identificata. Il mondo esterno è ormai distrutto e l'umanità si è trasformata in creature simili a zombie (o più precisamente agli infetti di The Last of Us), ma sembra esserci una speranza in un misterioso sistema di evacuazione comunicato attraverso i sistemi radio rimasti attivi.

Lo scopo del gioco è dunque abbandonare l'isola in cui ci troviamo, completando una serie di missioni che consentano di attivare i sistemi di evacuazione e al contempo esplorando l'enorme ambientazione per ottenere le risorse necessarie a raggiungere l'obiettivo. Il tutto è rappresentato come un action in terza persona con visuale dall'alto e inquadratura variabile dal giocatore, dotato di una caratterizzazione a metà tra il realistico e il cartoonesco e con una notevole varietà di ambientazioni da esplorare.