Elden Ring: la traduzione dal latino delle canzoni svela nuovi dettagli sulla lore

La colonna sonora di Elden Ring non è lì solo per fare scena. Tramite una traduzione realizzata da Daniel Olmos su YouTube, abbiamo modo di scoprire cosa viene detto nelle canzoni principali del gioco. La traduzione è dal latino all'inglese e ci svela nuova lore. Ovviamente per parlare della lore dovremo fare alcuni spoiler su Elden Ring, quindi fate attenzione a proseguire nella lettura.

Olmos spiega che nella boss fight di Godrick, una delle prime di Elden Ring, possiamo sentire che il dio è profondamente insicuro e si scontra con i propri demoni interiori. Le voci lo insultano ma lui ripete di essere comunque di discendenza divina, ovvero uno degli aurei generati da Godfrey. Le voci in background affermano "debole, fragile, storpio" e anche "un dio debole", ma il boss afferma "in ogni caso sono un dio, non temo il calore della battaglia".

Le canzoni in latino di Elden Ring dedicate agli Apostoli Sacriderma, invece, raccontano del loro odio per l'Albero Madre e di come desiderino ricoprirsi con la pelle degli dei. C'è poi un dettaglio interessante condiviso da Olmos: alcuni testi sono strani, come se fossero stati scritti con la struttura della lingua inglese piuttosto che con una struttura realmente latina. Magari le persone che hanno scritto i testi non si sono preoccupate troppo dell'autenticità, forse anche a vantaggio della musicalità.

Elden Ring è un gioco enorme e FromSoftware si riconferma uno dei team più attenti del mercato videoludico. Non è la norma trovare dettagli di lore all'interno delle canzoni in latino usate come sottofondo di boss fight.

Vi segnaliamo infine che la guida completa ufficiale di Elden Ring è stata annunciata, ecco cosa svelerà.