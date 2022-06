Abandoned: emergono nuovi, inquietanti retroscena sul gioco e su Hasan Kahraman

Abandoned torna a far parlare, stavolta non per qualche teoria che legherebbe il progetto a Silent Hill e/o a Hideo Kojima, bensì per una serie di retroscena riportati in un lungo articolo di GameSpot, che gettano più di un'ombra sul lead developer Hasan Kahraman.

A breve distanza dalle accuse di frode nei riguardi di Abandoned, si è scoperto che Kahraman ha creato un gruppo privato reclutando personalmente i vari membri tra i suoi sostenitori più convinti e utilizzando questo spazio fondamentalmente per alimentare il proprio ego.

Come ben sappiamo, col passare del tempo Blue Box ha bucato ben più di una scadenza per quanto concerne il reveal di Abandoned, e ogni volta che nel gruppo qualcuno chiedeva conto a Kahraman di quanto accaduto la sua reazione era di bandire la persona in questione oppure creare un nuovo gruppo con gli altri membri e qualche new entry.

Dalle varie discussioni, che spesso vedevano Kahraman perdere letteralmente la testa salvo poi scusarsi per eventuali comportamenti sopra le righe, adducendo allo stress dello sviluppo la responsabilità dei suoi sbalzi d'umore, alla fine è emerso che Abandoned come gioco non esiste, quantomeno non ancora.

Lo sviluppatore ha continuato a sostenere che al momento il progetto consiste nel prologo, che sarebbe effettivamente in lavorazione, e che il team punta sul suo successo per attrarre investitori e ottenere i fondi necessari alla realizzazione del tanto chiacchierato survival horror.

Allo stesso tempo, però, ai membri del gruppo è apparsa chiara la strategia di Kahraman di diffondere in maniera più o meno diretta voci sui possibili collegamenti con Silent Hill per far parlare di Abandoned, salvo poi intervenire ogni volta per smentirle e ripetere la strategia dopo un po'. Gli stessi fan selezionati dallo sviluppatore non hanno visto finora più di qualche immagine raffigurante delle mura, tanto da ribattezzare fra di loro il gioco Wallbandoned, mentre diventava sempre più evidente l'atteggiamento tossico di Kahraman tra finti reveal e informazioni fuorvianti.