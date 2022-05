Abandoned è una frode? Blue Box e McDonald spiegano la verità dietro i leak

Quest'oggi sono emersi online una serie di leak legati ad Abandoned che mostrano immagini e parti di una sceneggiatura. Il team, Blue Box, è anche stato accusato di star montando una truffa. Le informazioni sono state condivise anche da Lance McDonald che ora afferma di aver parlato con Hasan - capo del progetto - che ha spiegato l'origine dei leak.

Come potete vedere qui sotto, McDonald spiega che Hasan ha dato il via libera per il seguente comunicato: "Ho parlato con Hasan oggi e ha confermato che le immagini condivise sono vere e prese da una conversazione privata tra lui e alcuni fan di Abandoned, condivise in un gruppo privato creato da lui. Le immagini erano originariamente state condivise con il giusto contesto, spiegando che erano asset non pensati per il gioco, insieme alcune versioni provvisorie della sceneggiatura e anche alcune battute (come quella di Silent Hill 5, Hasan ha affermato che c'erano altri scherzi nel gruppo a tema Metal Gear ad esempio)."

"Qualcuno ha preso tali immagini, ha rimosso il contesto e ha ripostato su Twitter (e poi ha copiato il tutto su imgur) con un nuovo contesto, affermando che erano parte di una truffa o semplicemente di un progetto deludente. Queste immagini sono solo, ha spiegato, asset casuali da vari contesti condivisi da uno sviluppatore con alcuni amici. Hasan e altri membri del gruppo volevano che la cosa venisse resa nota in quanto è deludente, per loro, vedere qualcosa che è stato condiviso in modo onesto essere poi riproposto come qualcosa di completamente diverso. Ho scritto queste parole per lui, per aiutarlo a spiegare tutto in modo corretto. Hasan è stato estremamente aperto con me riguardo al progetto, fornendomi il contesto necessario per scrivere questo messaggio".

Potete vedere gli asset rubati nel link di imgur condiviso qui sopra da McDonald. Pare quindi che la lunga storia delle incomprensioni e dei fraintendimenti di Abandoned continui. Anche in precedente si è parlato di trama, teorie del complotto e problemi di sviluppo in un'intervista con IGN USA.