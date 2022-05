Farming Simulator 22: arriva il Kubota Pack

Lo sviluppatore ed editore GIANTS Software ha annunciato l'arrivo del Kubota Pack per Farming Simulator 22, che segna l'aggiunta di un nuovo marchio al gioco. sarà disponibile a partire dal 28 giugno 2022 per tutte le piattaforme, sia come acquisto singolo, sia come parte del Year 1 Season Pass.

La multinazionale Kubota, che ovviamente si occupa di macchine agricole, è nata a Osaka, in Giappone e ha una storia di più di cento anni. Gli appassionati potranno usare undici tra veicoli e strumenti dell'azienda direttamente in gioco.

Vediamo qualche immagine del Kubota Pack:

Leggiamo altri dettagli tratti dal comunicato stampa ufficiale:

Contenuto nel pack il Kubota M8 - "L'ufficio con vista" dell'agricoltore

Il Kubota M8, il più grande trattore di Kubota prodotto fino ad oggi, è incluso nel pack. Con l'interno della cabina estremamente spazioso e la visuale a 360 gradi per controllare i campi, il trattore promette agli agricoltori virtuali la miglior seduta nel loro "ufficio" agricolo.

Sono inclusi anche i trattori M5, M6 e M7, così come le minipale gommate, le pale cingolate e nuovi veicoli, per gestire l'attività agricola quotidiana come caricare e trasportare merci con strumenti moderni, versatili e potenti.

Con due veicoli estremamente performanti, il Sidekick veloce e agile e l'RTV-X1140 molto resistente, i giocatori possono consegnare i prodotti velocemente oppure esplorare i terreni, anche insieme ad altri colleghi accomodati nei sedili per i passeggeri. Sono stati aggiunti anche nuovi outfit nel guardaroba. I giocatori possono indossare l'abbigliamento di Kubota per mostrare la loro affiliazione al noto marchio.

Release fisica in paesi selezionati

Il Kubota Pack digitale è disponibile globalmente. È prevista una versione fisica pacchettizzata per PC solo in alcuni paesi selezionati quali Italia, Germania, Francia e UK. Il Kubota Pack per Farming Simulator 22 uscirà il 28 giugno.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Farming Simulator 22 è disponibile per PC, Mac, PS5, PS4, Xbox Series X e S, Xbox One e Stadia.