ASUS ROG Strix SCAR 17 SE: annunciato il laptop gaming con hardware di punta e un look speciale

ASUS ha deciso di spingere ulteriormente le prestazioni della serie di laptop da gaming di fascia alta ASUS ROG Strix SCAR con un'edizione speciale, presentata assieme all'altrettanto peculiare convertibile ASUS ROG Flow X16, che monta il top di gamma dei nuovi processori mobile Intel. Punta quindi alla fascia enthusiast, offrendo abbastanza potenza da dare enormi soddisfazioni anche nella sfera professionale, con gli 8 P-Core ad alte prestazioni e gli 8 E-Core ad alta efficienza dell'Intel Core i9-12950HX, un processore da 24 thread che domina la scena mobile senza mezzi termini, sfoggiando una potenza bruta tale da poter tallonare un Intel Core i7-12700K.

L'ASUS ROG Strix SCAR 17 Special Edition mostrato durante l'evento di presentazione

Non a caso è il cuore di questa configurazione che in quanto a opzioni prevede il top anche per la GPU, con la possibilità di poter montare fino alla NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti Laptop da 16 GB con 175 W di alimentazione. ASUS non si è infatti dimenticata di dare abbastanza potenza alla componentistica da potersi esprimere al massimo, inclusi 65 W per la CPU, ricorrendo per contenere le temperature, a un VRM imponente, una Vapor Chamber personalizzata che copre il 48,8% della scheda madre e la pasta termina a metallo liquido Conductonaut Extreme. Ed è abbastanza da permettere un design con uno spessore minimo di 23.4 millimetri, anche se sul retro il laptop arriva a 28.3 millimetri che fanno il paio con un peso di 3 kilogrammi.

Si tratta di numeri niente male per un dispositivo di questa potenza che non sembra dimenticarsi di nulla, in nessun comparto. Tra le opzioni troviamo infatti fino a 4 TB PCIe 4.0 in RAID 0 per lo storage e troviamo fino a 64 GB di memoria DDR5 da 4800 MHz. Inoltre la connettività include due porte USB-C, di cui una Thunderbolt, e una porta Ethernet da 2.5 Gbps. Non c'è invece l'opzione con risoluzione 4K per lo schermo, ma ci sono due opzioni per il display che rendono onore alla natura gaming dello SCAR.

Un sunto delle caratteristiche di spicco dell'ASUS ROG Strix SCAR 17 Special Edition

La prima delle due varianti dello schermo 16:9 da 17.3 pollici si ferma alla risoluzione 1920 x 1080, ma arriva a 360 Hz di refresh, abbinati alla promessa di un tempo di risposta di 3 millisecondi, garantendo una fluidità estrema. Il tutto condito da copertura della gamma sRGB del 100% che non è niente male vista la frequenza. Per la seconda opzione dello schermo scendiamo invece a 240 Hz di refresh con una risoluzione di 2560 x 1440, ma in questo caso la copertura del colore sale al 100% della gamma DCI-P3, promettendo una fedeltà del colore molto elevata e quindi una resa superiore nei titoli ad alto tenore grafico.

Tutto questo ha un prezzo che dovrebbe piazzarsi tra il 10% e il 20% in più rispetto al modello standard, ma la spesa comprende, oltre a dissipazione ad hoc e processore enthusiast, un lavoro estetico che rispetta in pieno lo stile cyberpunk della serie SCAR, ma ci aggiunge una piccola magia: dei fregi sul coperchio realizzati con uno speciale inchiostro invisibile, frutto di un lavoro di sei mesi orientato anche a garantirne la longevità, che restituisce riflessi metallici alla luce normale e si illumina colorandosi sotto i raggi ultravioletti.

L'interno dell'ASUS ROG Strix SCAR 17 Special Edition lascia intravedere la componentistica hardware

Va quindi a valorizzare un look già ricco che include barra RGB sotto il bordo frontale, la possibilità di sostituire il blocco sinistro del tacco posteriore, la chiavetta Keystone II illuminata di rosso sulla destra e una diagonale che taglia in due l'interno, con la parte destra che è parzialmente trasparente e lascia intravedere l'hardware.

Scheda tecnica ASUS ROG Strix Scar 17 SE