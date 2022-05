ASUS ROG Flow X16: annunciato il nuovo convertibile da gaming con pannello Mini-LED e XG Mobile

Sfruttando l'efficienza dei nuovi processori mobile AMD e una configurazione a tripla ventola con doppio flusso d'aria sulla GPU, ASUS ha tirato fuori dal cilindro un convertibile 2-in-1 da gaming con diagonale 16 pollici e formato 16:10, presentato assieme al titanico laptop da gioco ASUS ROG Strix SCAR 17 SE.

In questo caso la dotazione massima è inevitabilmente inferiore, ma parliamo di un dispositivo più adatto alla mobilità che promette comunque prestazioni in gioco decisamente elevate sia con la GPU discreta, potendo montare fino alla NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti con 125 W di alimentazione in Dynamic Boost, sia sfruttando il connettore XG Mobile che permette di sfruttare l'omonimo modulo per una GPU esterna targato sempre ASUS.

L'ASUS ROG Flow X16 è un convertibile con una dotazione da laptop da gioco

Guardando alla configurazione di punta, che ha come cuore un AMD Ryzen 9 6900HS e può montare fino a 64 GB di memoria in favore dei creator, l'abbinamento con il nuovo modulo XG Mobile, che è equipaggiato con una AMD Radeon RX 6850M XT, non ha molto senso. D'altronde la NVIDIA RTX 3070 Ti è una GPU mobile già decisamente potente e gode anche di nuove tecnologie di ottimizzazione. Ma non è il caso di sottovalutare comunque la presenza del connettore, vista la possibilità di aggiornare il laptop con i moduli XG Mobile che usciranno in futuro in modo da mantenerlo al passo con i tempi, almeno in ottica gaming e creator.

Il tutto con la comodità di una formula che permette di aprire il laptop fino a poterlo posizionare in verticale su una superficie, cosa comoda anche per giocare con un pad, o di poterlo trasformare in un potente laptop, tutto sommato sottile visti i 19,4 millimetri di spessore e con un peso di circa 2 Kg, assolutamente eccellente considerando la potenza della configurazione di punta.

Le caratteristiche salienti dell'ASUS ROG Flow X16

Inoltre c'è la possibilità di scegliere tra due opzioni per lo schermo, entrambe con risoluzione 2560 x 1600, 165 Hz di refresh, copertura della gamma DCI-P3 del 100% e certificazione ASUS ROG Nebula. Ma per l'opzione di punta si parla di ASUS ROG Nebula HDR e quindi di un pannello Mini-LED, con rivestimento Gorilla Glass 3, da ben 1100 nit di luminanza e 500 zone di Local Dimming. Da qui la promessa di neri più profondi, riduzione all'osso di fenomeni di glow e, in combinazione con la fedeltà del colore elevata, immagini decisamente vivide.

Anche il resto della configurazione si difende bene, anche se la porta HDMI è di tipo 2.0b. Ma ci sono il connettore XG Mobile che funziona anche da porta USB-C Gen 2 con alimentazione e funzionalità DisplayPort esattamente come l'altra porta USB-C disponibile. Ci sono poi 2 porte USB 3.2-A Gen 2 e un lettore microSD. Manca quindi la connettività ethernet e mancano anche i tasti numerici, ma visto il formato è un compromesso comprensibile. Inoltre la tastiera ridotta lascia spazio a due ampi diffusori per il sistema audio da 4 altoparlanti.

All'interno dell'ASUS ROG Flow X16 si fa notare l'ampio spazio lasciato ai diffusori audio

Scheda tecnica ASUS ROG Flow X16 2022