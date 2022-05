Fable sarebbe nelle prime fasi di sviluppo per un annuncio lavorativo, che però lascia dubbi

Oggi è stato individuato un annuncio lavorativo di Playground Games relativo a Fable in cui si parla del gioco come nelle prime fasi di sviluppo. In realtà ci sono molti dubbi in merito, come vedremo.

L'annuncio, pubblicato su LinkedIn, cerca un Senior Rendering Engineer che si unisca al team di Fable per lavorare al gioco di ruolo d'azione open world. "Vi unirete al progetto nella sua prima fase, ottenendo la rara opportunità di formare la tecnologia usata per costruire un gioco tripla A su larga scala."

In questo senso il messaggio non lascia molti dubbi, se non fosse che l'insider Idle Sloth ha poi scoperto che già nel 2019 era stato pubblicato un annuncio di lavoro identico, che parlava del gioco nelle sue prime fasi di sviluppo. Chiaramente non è possibile che dal 2019 al 2022 inoltrato la lavorazione di Fable non abbia fatto passi in avanti.

Considerando inoltre che PlayGround Games dovrebbe aver ricevuto l'incarico di sviluppare il gioco nel 2017 (le prime voci di corridoio risalgono al 2018) è più probabile che la lavorazione sia già in uno stadio avanzato. Magari non sta per concludersi, ma sicuramente siamo oltre la preproduzione. In caso contrario sarebbe un grosso problema per il reboot della serie creata dalla Lionhead di Peter Molyneux.