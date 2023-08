Barbie, il film ha totalizzato incassi per un miliardo di dollari

Considerando solo quest'anno, Barbie è stato il secondo film a realizzare incassi per un miliardo di dollari dopo Super Mario Bros. il film , un'altra grande sorpresa. Sembra dunque che le sale cinematografiche siano ancora in grado di macinare numeri del genere, a patto naturalmente che il prodotto sia valido.

Barbie, il film con Margot Robbie e Ryan Gosling, ha totalizzato incassi per un miliardo di dollari : un risultato straordinario per la pellicola diretta da Greta Gerwig, che peraltro è stata la produzione Warner Bros. in grado di raggiungere tale cifra più rapidamente di sempre.

Un progetto particolare

Come accennato in apertura, Margot Robbie, che ha prodotto Barbie in prima persona, ha parlato di questo progetto ai finanziatori come di una pellicola in grado di raggiungere il miliardo di dollari di incassi, e a quanto pare aveva ragione.

Al debutto nelle sale americane il film ha incassato 155 milioni di dollari, facendo segnare l'esordio migliore di sempre per una produzione diretta da una donna e superando in questo caso i 153 milioni di dollari di Captain Marvel.