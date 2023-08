Larian Studios vuole rimanere indipendente, è lo studio di Baldur's Gate 3

Larian Studios, il team dietro Baldur's Gate 3 e Divinity: Original Sin, vuole rimanere indipendente e dunque non sarebbe interessata a possibili proposte di acquisizione da compagnie come Microsoft, Sony e Tencent, giusto per citarne alcune, stando alle parole del fondatore e CEO Swen Vincke.

Questo dettaglio arriva da un'intervista concessa a Bloomberg. Nell'articolo, Jason Schreier menziona la famosa lista degli oltre 100 studi monitorati da Microsoft che potenzialmente potrebbero entrare negli Xbox Game Studios, tra cui c'era per l'appunto anche Larian Studios.

A tal proposito Vincke ha affermato che le congetture su una possibile acquisizione sono "sempre lusinghieri" ma che non ha alcuna intenzione di vendere lo studio in futuro.

"Sto invecchiando, ma di certo non ho ancora finito", ha detto Vinckle.