Baldur's Gate 3, trailer di lancio: il gioco è disponibile su PC a partire da oggi

Baldur's Gate 3 si mostra con l'immancabile, spettacolare trailer di lancio: il video annuncia che il gioco è disponibile su PC a partire da oggi, mentre la versione PS5 arriverà a settembre e quella Xbox Series X|S più avanti.

Come abbiamo riportato ieri, le recensioni di Baldur's Gate 3 richiederanno più tempo del previsto per via della consegna dei codici a ridosso dell'uscita, ma abbiamo pubblicato un articolo con le nostre prime impressioni sull'atteso RPG di Larian Studios.